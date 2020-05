Les requins peuvent-ils sentir une goutte de sang? Experience de Mark Rober

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3026 Karma: 7397

Bon ok, la vidéo date déjà de quelques mois, mais je viens de tomber dessus et j'ai bien aimé :

Est-ce que les requins peuvent sentir une goutte de sang dans l’océan?



Testing if Sharks Can Smell a Drop of Blood

Contribution le : Aujourd'hui 19:24:51