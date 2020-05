Une fuite de gaz enflamme la route

Je suis accro Inscrit: 05/06/2014 04:57 Post(s): 1748 Karma: 925



@LeFreund a écrit:

Le gaz est plus lourd que l'air (Azote+CO2+O2) ambiant, non?



Ca veut rien dire "le gaz". Un gaz c'est generique.

Donc le gaz de ville par exemple c'est plus leger que l'air.

Le butane et le propane, c'est plus lourd.



MAis la ce qu'on voit c'est juste du gaz liquéfié à priori (dont on ignore la nature) qui se repend et se sublime donc, et forcement à un moment une etincelle et baam tout s'enflamme. Citation :Ca veut rien dire "le gaz". Un gaz c'est generique.Donc le gaz de ville par exemple c'est plus leger que l'air.Le butane et le propane, c'est plus lourd.MAis la ce qu'on voit c'est juste du gaz liquéfié à priori (dont on ignore la nature) qui se repend et se sublime donc, et forcement à un moment une etincelle et baam tout s'enflamme.

Contribution le : Aujourd'hui 20:45:48