Une petite fille bat un garçon au bras de fer



Vous navigateur est trop vieux Une petite fille bat un garçon au bras de fer (source)

mahnmut

Je suis accro Inscrit: 08/05/2014 11:48 Post(s): 1915 Karma: 579 Surtout le gamin triche a fond, il ce penche, prend appui sur la table avec le pied.

Tous ça pour ça xD

