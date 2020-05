Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Un serveur remplit les verres de vin avec deux grandes ampoules 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6521 Karma: 4762 Un homme sert du vin à l'aide de deux grandes ampoules (je ne connais pas du tout le nom de cet outil ^^)



Contribution le : Aujourd'hui 20:30:15