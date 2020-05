Options du sujet Imprimer le sujet

FMJ65 Un modèle réduit de voiture en bois, avec tous les organes ménaiques d'une vraie ! 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 9194 Karma: 2718 Y a du taff pour en arriver là !

La boîte de vitesses avec embrayage m'a scié !





Contribution le : Aujourd'hui 11:49:35

Tchairo Re: Un modèle réduit de voiture en bois, avec tous les organes ménaiques d'une vraie ! 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6540 Karma: 4771 FMJ65 Super bien fait



Par contre avec le frottement du bois (celui des pistons), ça risque pas de prendre feu ? Super bien faitPar contre avec le frottement du bois (celui des pistons), ça risque pas de prendre feu ?

Contribution le : Aujourd'hui 12:19:42

Turbigo Re: Un modèle réduit de voiture en bois, avec tous les organes ménaiques d'une vraie ! 0 #3

Je m'installe Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 271 Karma: 113

@FMJ65 a écrit:

Y a du taff pour en arriver là !

La boîte de vitesses avec embrayage m'a scié !



Je faisais des boîtes de vitesse en légo, mais j'avais pas de levier de vitesse ^^



En tout cas c'est impressionnant, et surtout le son ! Ça rappelle les bolides de l'époque, incroyable !



Ça a pas l'air de dégouliner d'huile ça doit chauffer... Citation :Je faisais des boîtes de vitesse en légo, mais j'avais pas de levier de vitesse ^^En tout cas c'est impressionnant, et surtout le son ! Ça rappelle les bolides de l'époque, incroyable !Ça a pas l'air de dégouliner d'huile ça doit chauffer...

Contribution le : Aujourd'hui 12:20:00

Turbigo Re: Un modèle réduit de voiture en bois, avec tous les organes ménaiques d'une vraie ! 0 #4

Je m'installe Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 271 Karma: 113

@Tchairo a écrit:



Par contre avec le frottement du bois (celui des pistons), ça risque pas de prendre feu ?



Vous ici ? Je vous croyais au zoo



Il a voulu refaire un moteur à combustion ? Citation :Vous ici ? Je vous croyais au zooIl a voulu refaire un moteur à combustion ?

Contribution le : Aujourd'hui 12:21:44