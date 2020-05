Happy Together

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 6500 Karma: 5190

@Turbigo

Oui je sais bien que c'est plus compliqué à plusieurs, mais c'est aussi plus sympa. Je trouve que ça donne une dimension plus humaine au projet. Et d'ailleurs, Playing for change aurait un intérêt très limité si c'était une seule personne.^^



Cela dit, pour la vidéo originale, bon courage pour trouver une seule personne capable de maîtriser tous ces instruments et savoir faire de la marionnette.

Contribution le : Aujourd'hui 13:15:45