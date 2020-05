Options du sujet Imprimer le sujet

DoubleZ Coffee Run (Blender Open Movie) 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/04/2006 00:08 Post(s): 3714 Karma: 736

Coffee Run - Blender Open Movie



"Alimentée par de la caféine, une jeune femme court au travers des mémoires de sa relation passée."



Chacun tente de faire sa propre interprétation de l'histoire mais même avec plusieurs visionnages... j'ai pas trop compris Coffee Run - Blender Open MovieChacun tente de faire sa propre interprétation de l'histoire mais même avec plusieurs visionnages... j'ai pas trop compris

Contribution le : Aujourd'hui 16:42:01