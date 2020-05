Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Course de petites voitures en FPV 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6543 Karma: 4779 Courses de petites voiture en First Person View.

Un des pilotes conduit sa voiture miniature avec un volant de simulation et un grand écran.





Contribution le : Aujourd'hui 17:05:14