Options du sujet Imprimer le sujet

Turbigo Un artiste, du carton, le crépuscule. 2 #1

Je m'installe Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 296 Karma: 125



Il a de l'humour ;) Cet artiste découpe des formes en carton, et se prend en photo avec au crépuscule.

Contribution le : Aujourd'hui 08:14:22

Milot Re: Un artiste, du carton, le crépuscule. 0 #5

J'aime glander ici Inscrit: 31/10/2014 13:06 Post(s): 5686 Karma: 3500 beau travail il a quand même dû sacrément bien réussi le filet à papillon.

Contribution le : Aujourd'hui 09:05:39

Rob2017 Re: Un artiste, du carton, le crépuscule. 0 #6

Je suis accro Inscrit: 19/08/2017 01:30 Post(s): 1064 Karma: 596 Milot tout simplement parce quil s'agit d'un vrai filet

Il l utilise sur une autre photo et l explique.



Ceci dit je ne suis pas fan mais il a trouvé un thème inexploité ce qui est bien. tout simplement parce quil s'agit d'un vrai filetIl l utilise sur une autre photo et l explique.Ceci dit je ne suis pas fan mais il a trouvé un thème inexploité ce qui est bien.

Contribution le : Aujourd'hui 09:15:26