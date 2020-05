Options du sujet Imprimer le sujet

Turbigo Les anguilles d'un aquarium de Tokyo s'ennuient de nous 1 #1

Je m'installe



Pour y remédier ils ont eu l'idée de leur faire des appels Facetime.





Cet aquarium étant fermé, les anguilles dépriment de plus voir nos tronches collées aux vitres.Pour y remédier ils ont eu l'idée de leur faire des appels Facetime.

Contribution le : Aujourd'hui 08:27:08

Krogoth Re: Les anguilles d'un aquarium de Tokyo s'ennuient de nous 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 3038 Karma: 1001 Je pense que les anguilles se portent très bien en ce moment et c'est plus pour qu'elles ne soient pas perturbée au retour des visiteurs...

Contribution le : Aujourd'hui 08:30:35

FMJ65 Re: Les anguilles d'un aquarium de Tokyo s'ennuient de nous 1 #3

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 9199 Karma: 2721 Peux pas mieux dire. Débile cette idée que les animaux ont besoin de nous pour trouver la vie moins tarte ! A part nos chiens et chats, tout le reste se porterait beaucoup mieux sans nous ! C'est pas la 6eme extinction de masse en cours qui dirait le contraire !

Contribution le : Aujourd'hui 08:47:39