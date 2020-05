750ch 320km/h a ne pas faire

Je viens d'arriver Inscrit: 09/07/2019 19:23 Post(s): 77 Karma: 80



À FOND DE COMPTEUR : IL TRACE À 320 KM/H SUR AUTOROUTE AVEC SA BMW 135I DE 750 CHEVAUX



C'est une véritable fusée que montre cette vidéo. Au volant, un pilote ganté chevauche jusqu'à 320 km/h une BMW 135i E82, dont le moteur 3.0 Biturbo est ici gonflé à 750 chevaux !



A ne pas reproduire ! Les images de cette vidéo montrent en effet une séquence dangereuse, illégale et donc à proscrire absolument. L'homme au volant, manifestement un pilote chevronné, trace jusqu'à 320 km/h sur l'asphalte d'une autoroute allemande. Son bolide ? Une BMW E82 Coupé, produite entre 2007 et 2013, dont la puissance du moteur 3.0 biturbo a été manifestement nettement gonflée, passant ainsi de 306 à... 750 chevaux ! Résultat, des performances dignes d'une Lamborghini Aventador et des images spectaculaires !

Contribution le : Aujourd'hui 11:17:38