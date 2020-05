Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Quand Pavard participe à une manif...

... bah il place une volée de bâtard :





reprise de volée football lacrymogène manifestation



La vidéo est courte mais je ne savais pas où la mettre... Et je n’ai aucune idée du contexte dans lequel elle se situe. Quelqu’un dans les commentaires parle du Liban, mais je ne sais pas si c’est le cas.

Aujourd'hui 19:37:29