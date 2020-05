Options du sujet Imprimer le sujet

Un motard fonce dans une table

Un motard fonce dans une table sur le bord de la route

Motorcyclist Runs into Butcher Table in Close Call || ViralHog





Motorcyclist Runs into Butcher Table in Close Call || ViralHog

georgette

Je serais tenté de dire que c'est la faute du motard...

Variel

georgette Ton parti pris évident me peine…

Pareil pour toi, mon VDD.

(Mais pourquoi je rigole ?)



Pareil pour toi, mon VDD.



(Mais pourquoi je rigole ?) Ton parti pris évident me peine…Pareil pour toi, mon VDD.(Mais pourquoi je rigole ?)

