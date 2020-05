Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Un sacré bout de femme se défend contre un voleur 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6545 Karma: 4794

La femme va se défendre en sortant une arme ce qui fera fuir le voleur imprudent.







(Source) Alors qu'elle ferme son portail, un véhicule s'arrête et laisse sortir un voleur de voiture.La femme va se défendre en sortant une arme ce qui fera fuir le voleur imprudent.

Contribution le : Aujourd'hui 11:01:29

JCM77 Re: Un sacré bout de femme se défend contre un voleur 0 #2

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 537 Karma: 550



Pour traiter le sujet de la vidéo, je trouve qu'elle dégaine un peu vite. Ça aurait pu être le facteur ou un agent du recensement, il aurait été accueilli pareil... J'allais acheter une TV 4k, mais quand je vois qu'on peut filmer un film de faible qualité qui passe sur un portable, je me dit que ça peut attendre...Pour traiter le sujet de la vidéo, je trouve qu'elle dégaine un peu vite. Ça aurait pu être le facteur ou un agent du recensement, il aurait été accueilli pareil...

Contribution le : Aujourd'hui 11:43:28