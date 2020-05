[Souris] Probleme bouton 3 et drivers Razer Death Adder

Je suis accro Inscrit: 19/08/2017 01:30 Post(s): 1071 Karma: 596

Salut à tous,



j'ai depuis cette apres midi un soucis avec ma souris. Le bouton 3 ne répond plus, par contre tous les autres boutons sont ok. Le gauche, le droit, et les deux de coté. La Molette fonctionne tres bien aussi.



Il s'agit du modele Death Adder de Razer, modele 2013. J'ai tenté de mettre à jour les pilotes, mais windows me dit que le dernier driver est le plus à jour, et de surcroit il s'agit du pilote windows qui est installé (j'ai aussi windows 10).



J'ai cherché les drivers sur le site de razor, mais n'ai rien trouvé.



J'ai testé ma souris sur le deuxieme pc, et cela me fait exactement la meme chose.

J'ai testé une autre souris sur mon premier pc, et là le bouton du milieu fonctionne bien.



Enfin, j'ai démonté ma souris, pour la désencrasser, donc j'ai niqué trois autocollants.... et dedans, tout etait super propre juste les crans de la molette dans lesquelles figurent des traces de desquamations.

Truc bizarre tout de meme, lorsque je selectionne un ficher avec le clic droit pour le mettre dans un autre répertoire, il reste accroché et je dois faire un autre clic pour le detacher. (et meme cela, n est pas toujours le cas).



Est ce qu'il y a quelque chose à faire en plus ? ou je dois oublier l usage de ce bouton ? sachant que sur le gestionnaire de peripherique, il ne me propose pas la gestion des boutons trois quatre et cinq. et je ne retrouve pas le disque driver fourni avec la souris à l epoque.

Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur.

Vous en remerciant par avance.

Contribution le : Aujourd'hui 21:52:35