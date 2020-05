Premiers éléments d'analyse sur le crash du vol PIA 8303 le 22 mai à Karachi (Pakistan)

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 9208 Karma: 2723



Dis comme cela, en pensant à un gros pépin technique, rien de très exceptionnel de prime abord.

Sauf que, lorsque l'on analyse les premiers éléments dont on dispose sur ce vol, les incohérences sont telles qu'on pourrait se demander si les pilotes pakistanais sont complètement kamikazes, ou s'il les extraterrestres ne seraient pas passés par là ! Bref, pour l'instant c'est juste incompréhensible.

Et si le plus surprenant ne serait pas les 2 survivants (sur 91 personnes) ? Quand on voit le résultat du crash !........





