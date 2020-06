Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Après le chocolat, le ketchup 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66116 Karma: 28434 Une femme demande un tampon à son mari et en profite pour le toucher avec du ketchup, faisant croire qu'il s'agit de ses règles





Woman Hoodwinks Partner with Tomato Sauce Gag || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 10:08:09

Zertyy Re: Après le chocolat, le ketchup 0 #3

Serial Locker Inscrit: 22/01/2007 23:42 Post(s): 18424 Karma: 4975

Mais ma femme n'osera pas faire ce genre de blague sachant le résultat Étant plus sensible, perso ça sort direct...Mais ma femme n'osera pas faire ce genre de blague sachant le résultat

Contribution le : Aujourd'hui 10:32:36