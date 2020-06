Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Saucisse à l'eau

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66119 Karma: 28439 Il mange un hotdog avec une saucisse à l'eau





Water Sausage

Rob2017 Re: Saucisse à l'eau

Je suis accro Inscrit: 19/08/2017 01:30 Post(s): 1072 Karma: 599 Et il ne la pique pas la saucisse avant de la cuire ?

Jinroh Re: Saucisse à l'eau

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3494 Karma: 5194 @Rob2017 grand debat que celui du piquage de saicisse..

LaGodive Re: Saucisse à l'eau

@Rob2017 a écrit:

Et il ne la pique pas la saucisse avant de la cuire ?





Strictement interdit de piquer la saucisse ! Elle doit être grillée à l'extérieur, cuite dans sa graisse par ébullition à l'intérieur Citation :Strictement interdit de piquer la saucisse! Elle doit être grillée à l'extérieur, cuite dans sa graisse par ébullition à l'intérieur

