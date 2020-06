Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41630 Karma: 16845 Deux hommes sur un scooter percutent une vache qui traverse tranquillement la route.



Contribution le : Aujourd'hui 20:45:35

Kréatif Inscrit: 16/05/2006 22:25 Post(s): 11614 Karma: 2197 Quand tu n'a pas l’habitude de t’arrêter pour les piétons... La vache de rappel a l'ordre!

Contribution le : Aujourd'hui 21:24:27