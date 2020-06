Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster

Explosion d'un camping-car à Soldotna, Alaska





Motorhome Fire Ends With An Explosion || ViralHog

georgette

Je m'installe Inscrit: 09/01/2005 01:20 Post(s): 394 Karma: 151 Punaise mais il était rempli de jerrycans d'essence???

Variel

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 11456 Karma: 4052 Il y a quelque temps, on a eu un incendie près de la maison, un garage où dormaient 7 ou 8 camping-cars.

On a été réveillé à 3h00 du mat' par les explosions des bouteilles de gaz…

Pareil que là, mais à travers le toit en fibro.

gazeleau

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1937 Karma: 1568 Walter White, sa maitrise n'est plus ce qu'elle était, ou bien il a laissé les commandes à Jessie ?

