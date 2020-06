Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66141 Karma: 28449 Un aigle attrape une saucisse dans la main d'un homme à Magnetic Island en Australie





Sea Eagle Grabbing a Hot Dog Out of Hand || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 11:36:48

CrazyCow Re: Un aigle attrape une saucisse 0 #2

Si vous êtes pressés, la saucisse est visible à partir de 00:42

Contribution le : Aujourd'hui 11:39:48

Contribution le : Aujourd'hui 11:39:48

Variel Re: Un aigle attrape une saucisse 0 #3

2 choses agaçantes :

Contribution le : Aujourd'hui 11:41:13

1/ la vidéo verticale

2/ le "ralenti sceptaculaire"



C'est dommage, car la vidéo aurait pu être intéressante.

Contribution le : Aujourd'hui 11:41:13