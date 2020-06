Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66141 Karma: 28449

Un chien s'approche trop près d'une biche et ses petits à Deer Park dans l'Ohio





Mama Deer Doesn't Take Kindly to Playful Pooch Near Her Babies || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 11:47:30