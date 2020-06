Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Quelle heure est-il ? Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

L'horloge

(Un autre lien est présent sur le site pour la météo)





Le manifeste du site:

En savoir plus sur le projet ?

L'année dernière, j'ai regardé l’œuvre complète d’EnjoyVlogging.



La raison ? Plutôt simple ; dans son vlog numéro 280, elle nous invite à compter ses "J'ai faim !". Intriguée par leur nombre potentiel, elle se demande combien de fois elle a pu répéter cette phrase.



Déterminé à lui offrir une réponse définitive, j'ai enchaîné ses vidéos une à une. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. En fait, et bien malgré moi : je comptais autre chose...



—> Ses "Donc Voilà", que j'ai méticuleusement isolés et chronologiquement condensés dans un premier mouvement.



Pareille à Steve Reich, une boucle temporelle semble se mettre en place alors que l’image témoigne du contraire ; EnjoyPhœnix change, d’appartement en appartement, d’amours en amours, d'années en années ; de beaux jours en pluies diluviennes...



Une météo auquel je consacre un deuxième mouvement, queltempsfaitilenjoy.com, qui permet d'être informé (par Enjoy) sur le temps qu'il fait chez soi.



"Du Coup" (puisqu'ils sont comptés aussi) se trouvent répertoriés dans un troisième mouvement.



Mais comment mesurer ce temps qui défile ? Ces heures ? Ces minutes égrenées ? Eh bien, en les rassemblant dans un quatrième mouvement : une horloge en temps réel, quelleheureestilenjoy.com, qui mêle, dans une musique concrète, informations horaires & tics-tacs buccaux.



Ainsi, Marie semble toujours tomber juste ; de son passé, elle nous renseigne précisément sur notre présent.

Je viens d'arriver Inscrit: 19/05/2018 19:37 Post(s): 36 Quelle dévotion dans ce travail. J’ai passé 5 min à regarder ça et j’ai déjà l’impression d’avoir perdu du temps. Alors tout répertorier, j’ose pas imaginer le temps que ça a du lui prendre.

