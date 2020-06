Une Tesla en pilotage auto fonce dans un camion couché

Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster





特斯拉插進車頂畫面曝!貨車運將站國道狂揮手 他「急剎30m」噴白煙直撞



Variel

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 11456 Karma: 4052 On ne peut pas avoir l'œil à tout.

Après avoir réussi à envoyer 2 hommes dans l'espace, normal que Tesla et C° se plante avec les voitures.

pasdepseudo

pasdepseudo



Quelle connerie ces auto-pilotes, putain, qu'ils prennent le bus et le train Pas de plat sur les pneus, économie d'usure du système de freinage, ya pas photo, cette technologie est parfaiteQuelle connerie ces auto-pilotes, putain, qu'ils prennent le bus et le train

