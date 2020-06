Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek

Une voiture renverse un lampadaire en réalisant une marche arrière.





Neighbor Knocks Over Light Pole || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 17:27:23

Milot Re: Voiture vs Lampadaire 0 #2

Milot

toute manière il éclairait mal, la preuve...

Contribution le : Aujourd'hui 17:30:16

Variel Re: Voiture vs Lampadaire 0 #3

Variel

J'avais fait pareil dans ma jeunesse : au milieu d'un parking entièrement vide, j'ai reculé dans le seul lampadaire…

Contribution le : Aujourd'hui 17:31:17