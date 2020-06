Options du sujet Imprimer le sujet

zafirbel Interview de Aldous Huxley en 1960 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/03/2011 08:49 Post(s): 659 Karma: 316

En 1960, Aldous Huxley interviewé en français par Hubert Aquin



Cette vidéo est apparue en suggestion alors que je regardais le documentaire sur le sculpteur de bois posté dans la CDL.

C'est amusant je le trouve aussi apaisant à l'oral que dans certaines de ses œuvres, il a une forme de tranquillité de la réflexion contagieuse.

Contribution le : Aujourd'hui 18:23:13

FMJ65 Re: Interview de Aldous Huxley en 1960 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 9219 Karma: 2733 Qon français est impressionnant. Quasi absence d'accent, rare pour un anglais ! Je viens de voir qu'il a été ponctuellement prof de français.

Contribution le : Aujourd'hui 18:44:07