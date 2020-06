Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Alien V fan film trailer Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je m'appelle Kevin Scheffen et suis réalisateur et acteur.



J'ai réalisé un court métrage de 5 minutes basé sur la saga Alien en prélude à un scenario pour un 5ième et 6ième épisode de la saga avec la star Sigourney Weaver que je souhaites soumettre à quelques executifs de la 20th century et Disney.



En voici le premier trailer, qui été tourné en banlieue parisienne et qui a été monté et finalisé à Londres.



Un financement participatif est en court afin de financer les effets spéciaux de la seconde partie du film, chaque don compte et permettra aux supporters d'avoir leur nom dans le générique de fin.



Avoir ce trailer diffusé sur Koreus lui donnerait une grande visibilité et me permettrait de faire connaitre ce projet un peu plus qu'il revive auprès des fans de la créature et de science-fiction.



Voici le trailer:



https://vimeo.com/421555003



Le site du film:



www.avx-movie.com



En vous remerciant infiniment



Amicalement



J’adore la licence alien. Malheureusement ce trailer n’a généré aucune hype pour moi.

J’aurais préféré un face-cam du réal (toi) expliquant le concept du 5ème opus.



De plus, la licence Alien a déjà un 5ème et 6ème opus implicites. Ce sont les préludes tentant d’expliquer l’origine des Aliens.



Cela dit bonne chance c’est toujours curieux de voir le travail d’indé. C’est un poil vide de sens.J’adore la licence alien. Malheureusement ce trailer n’a généré aucune hype pour moi.J’aurais préféré un face-cam du réal (toi) expliquant le concept du 5ème opus.De plus, la licence Alien a déjà un 5ème et 6ème opus implicites. Ce sont les préludes tentant d’expliquer l’origine des Aliens.Cela dit bonne chancec’est toujours curieux de voir le travail d’indé.

Contribution le : Aujourd'hui 08:03:23



