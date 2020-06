Quand tu oublies de vider les poubelles avant de partir en vacances

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3512 Karma: 5224

J achetes JAMAIS de poulet surgelé...si, une fois,

deux poulets...a 600 km de la maison ma femme

" t as arrete le gaz?

Yep

T as eteint le courant?

Yep

T as vide les frigos?

...."

Sueur froide...tous les jours j y pensais..

