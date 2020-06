Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un chien tombe dans une piscine 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66154 Karma: 28457 Sauvetage d'une chien qui tombe dans une piscine





Dog Rescued from Pool Leads to Snapped Sandals || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 11:25:12

ouzvig Re: Un chien tombe dans une piscine 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 01/05/2007 11:30 Post(s): 7053 Karma: 2929 Le seul chien qui ne sait pas nager, c'est pas de bol

Contribution le : Aujourd'hui 11:29:34