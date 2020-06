Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41640 Karma: 16873

Deux guêpes font un petit combat de boxe contre la vitre d'une voiture.





Wasps Boxing Outside of Car Window || ViralHog





Une remorque est visiblement un poil trop petite pour accueillir tout le contenu du godet d'une chargeuse.





When The Customer Is Always Right & The Loader Don't Give A Fuq

