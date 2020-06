Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un faon endormi dans un cimetière 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41641 Karma: 16873 Un homme caresse un faon qui est endormi près d'une pierre tombale dans le cimetière d'Oil City, en Pennsylvanie.





Slumbering Fawn Peacefully Nestles Against Gravestone || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 17:31:41

vojack Re: Un faon endormi dans un cimetière 1 #2

Je suis accro Inscrit: 01/05/2007 11:23 Post(s): 879 Karma: 819 Eh ben bravo, il vient de signer son arrêt de mort. Ca mère va sentir l'odeur humaine et l'abandonner...

Contribution le : Aujourd'hui 17:40:21