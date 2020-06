Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41642 Karma: 16877 Une homme au téléphone veut tester la température de l'eau d'une piscine.





Dude Loses Balance Trying to Test Pool Temperature || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 18:37:38

gazeleau Re: Elle est bonne ? 0 #2

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1943 Karma: 1574 Merci à lui, depuis ils vendent des téléphones certifiés IPx9. Je ne savais pas à quoi ça servait; maintenant je sais.

Contribution le : Aujourd'hui 18:47:46