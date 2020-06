Glissement de terrai à Alta/Norvège

Je m'installe Inscrit: 21/07/2017 20:03 Post(s): 347 Karma: 219





Le site étant pas pris en compte j'arrive pas à intégrer la vidéo, du coup je met le lien sur l'article complet mais c'est en Norvégien (forcément).

D'hab quand on parle de glissement de terrain on s'attend plus à un éboulement ou coulée de boue, pas à une énorme portion de terrain se faisant la malle...



https://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/2020/06/03/Her-g%C3%A5r-raset-%E2%80%93-Jeg-l%C3%B8p-for-livet-21983422.ece?cx_front_click=recs_front&cx_front_click_place=0&cx_front_click_articles=6&jwsource=cl



