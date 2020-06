Options du sujet Imprimer le sujet

Saucisson666 Quand tu oublies de vider les poubelles avant de partir en vacances x1000 1 #1

Je suis accro Inscrit: 13/01/2015 15:56 Post(s): 751 Karma: 835



https://www.liveleak.com/v?t=9syv1arr Cette fois ci on passe de la Russie à la Chine apparemment

Contribution le : Aujourd'hui 23:14:09