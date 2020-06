A Paris, un policier noir ce fait traiter de vendu lors des manifestations contre le racisme

Options du sujet Imprimer le sujet

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 8072 Karma: 19917 certaines personnes se réclamant de l'antiracisme.







Contribution le : Aujourd'hui 07:19:47

Contribution le : Aujourd'hui 07:19:47

Citation : Il a choisi son camps y a d'autres moyens de nourrir sa famille. Ce qui se joue actuellement est plus important qu'un emploi mal rémunéré. Il ne fait pas que son travail il fait un choix, celui de soutenir les violences policières en faisant front contre les manifestants

Sinon pour la vidéo, rien nous dit que les gens crient "vendu" en ciblant le policer noir, ou ils le crient pour les policiers en général.



Contribution le : Aujourd'hui 07:27:06

Contribution le : Aujourd'hui 07:27:06