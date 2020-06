Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus [FAIL] S'asseoir sur le meuble télé 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66169 Karma: 28465 S'asseoir sur le meuble télé





Dance Routine Results in a Broken Entertainment Stand || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 09:24:15

gatsu35 Re: [FAIL] S'asseoir sur le meuble télé 0 #3

Je viens d'arriver Inscrit: 08/01 18:11:53 Post(s): 2 Nan un meuble Ikea pourras très bien tenir.

Là on est sur un meuble mal fichu, car on dirait que c'est le fond qui est vissé au mieux au lieu des parties principales (les côtés censés tenir tout le meuble).



Un meuble TV ikea sera solide

Contribution le : Aujourd'hui 10:34:55