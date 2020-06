Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus #BlackLivesMatter expliqué 4 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66169 Karma: 28466







Steevy Musicfeelings - Et pour ceux qui ont toujours beaucoup beaucoup de mal à comprendre pourquoi #BlackLivesMatter.. " Ne sois pas vexé de ne pas avoir de mouvement. Réjouis toi de ne pas en avoir besoin " Pourquoi ne pas simplement dire, All Lives Matter ?Steevy Musicfeelings - Et pour ceux qui ont toujours beaucoup beaucoup de mal à comprendre pourquoi #BlackLivesMatter.. " Ne sois pas vexé de ne pas avoir de mouvement. Réjouis toi de ne pas en avoir besoin "

Contribution le : Aujourd'hui 10:33:48

alfosynchro Re: #BlackLivesMatter expliqué 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 6953 Karma: 2913 Bien ; clair, assez bref, sympa...

Contribution le : Aujourd'hui 10:49:38