https://twitter.com/Meteo_Pyrenees/status/1268517007760207872



https://dai.ly/x7uapik



https://twitter.com/Meteo_Pyrenees/status/1268519058275741696



https://twitter.com/eveaulong/status/1268499722735628293



Note : J'arrive pas à intégré les 4 vidéos au post Ce jeudi 04 Juin 2020 une trombe marine à été aperçu sur la côte Basque.Note : J'arrive pas à intégré les 4 vidéos au post

Contribution le : Aujourd'hui 16:18:40