Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Pêcheur sous-marin vs Requin 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41652 Karma: 16895 Un pêcheur sous-marin est attaqué par un requin-bouledogue au large de Lucinda, en Australie.





Bull Shark Bites Spear Fisher's Flipper Off || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 17:39:41