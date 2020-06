Je suis accro Inscrit: 06/12/2005 13:44 Post(s): 1369 Karma: 2317









Police officer wedgies himself on a fence while persuing a suspect https://t.co/p46rUz2HHk

Les policiers et les grilles une histoire d’amour...

Www.twitter.com/TheoShantonas/status/1268540195978317827Police officer wedgies himself on a fence while persuing a suspectLes policiers et les grilles une histoire d’amour...

Contribution le : Aujourd'hui 19:31:45