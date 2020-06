Russie : 20 000 tonnes de fioul diesel ont fuient dans une rivière

Rayon de Soleil Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 26071 Karma: 13334







Arctic River on Fire



Via



Citation : Norislk, ville la plus riche de Russie, est aussi l’un des dix sites les plus pollués du monde, en raison notamment de l’exploitation du nickel.

(...)

La pollution a été causée par la fuite, signalée vendredi dernier, d’un réservoir de carburant d’une centrale thermique située à quelques kilomètres à l’ouest de Norilsk. "Un réservoir de diesel a été endommagé et a connu une fuite à cause de l’affaissement soudain de piliers ayant tenu pendant 30 ans sans aucune difficulté", a indiqué dans un communiqué le géant minier Nornickel, propriétaire de la centrale.



La cité industrielle de Norilsk est entièrement construite sur le permafrost, menacé par la fonte des glaces causée par le changement climatique. Mais les autorités et les écologistes n’ont pas encore établi les raisons exactes de l’accident ni de lien avec l’évolution du climat.



Le procureur de la région de Krasnoïarsk a indiqué qu'une "situation d'urgence" naturelle avait été décrétée au niveau local.

