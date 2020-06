Trombes marines au coucher de soleil + Un homme promène une oie

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41653 Karma: 16895

Des trombes marines au coucher du soleil à Laguna de Bay, aux Philippines.





Four Waterspouts in Front of a Sunset Amazes Onlookers in Laguna de Bay





Un homme marche dans une ville avec une oie attachée en laisse.





Nothing unusual, just a guy walking his goose

Contribution le : Aujourd'hui 00:21:08