Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un manifestant enflamme un policier (Mexique) 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41659 Karma: 16899 Un manifestant met le feu à un policier à moto au cours d'une manifestation au Mexique suite à la mort d'un homme, Giovanni López, arrêté le 4 mai par la police municipale d'Ixtlahuacán de los Membrillos pour non-port de masque et décédé le lendemain durant sa garde à vue.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 10:15:20

alfosynchro Re: Un manifestant enflamme un policier (Mexique) 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 6962 Karma: 2916 Au cas où quelqu'un en douterait encore : il y a vraiment des cons partout !

Contribution le : Aujourd'hui 10:34:56