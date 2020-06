Pause relaxante pour Koreusien(ne) *

Options du sujet Imprimer le sujet

Maitre_Cube

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 198 Karma: 329 Ami(e)s Koreusien(ne), il est évident que le monde part en couille.

Au milieu de tous ces postes anxiogènes (racisme, violence policière, Régis...)

Je vous propose donc une petite pause relaxante, fermez les yeux détendez-vous.

Bon week-end et gros bisous.





Musique Douce: Relaxante, Calme - Nature Relaxation

Contribution le : Aujourd'hui 15:51:51