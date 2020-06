Armin Küpper joue du Saxophone ténor devant un gros tuyau "Röhrensound"

Je masterise ! Inscrit: 13/08/2008 11:42 Post(s): 3920 Karma: 2091



Aufgerissene Erde, Armin Küpper :Tenorsaxophon ,"RÖHRENSOUND"





Pipelinefunk, Armin Küpper "Röhrensound"









Profitant d'un chantier de gazoduc près de Mönchengladbach en Allemagne, le saxophoniste Armin Küpper s'est amusé à jouer à l'entrée d'un tuyau pour jouer avec l'écho.

Personnellement, Je pense que c'est tube !



Pour les plus malins : Calculez la longueur du tuyau :



Afficher le spoil Avec Première, je trouve 1 seconde et 8 images entre le son et l'écho ( ou 1 seconde et 10 images selon comme on compte).

C'est une vidéo en 30 fps, donc pour 1s 8 images, ça donne 1,26 seconde d'écho. (et J'ai pris 340 m/s), ce qui me donne une longueur entre 215 et 225 mètres. Aufgerissene Erde, Armin Küpper :Tenorsaxophon ,"RÖHRENSOUND"Pipelinefunk, Armin Küpper "Röhrensound"Profitant d'un chantier de gazoduc près de Mönchengladbach en Allemagne, le saxophoniste Armin Küpper s'est amusé à jouer à l'entrée d'un tuyau pour jouer avec l'écho.Personnellement, Je pense que c'est tube !Pour les plus malins : Calculez la longueur du tuyau :

Contribution le : Aujourd'hui 18:08:13