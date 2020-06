Recherche un vieux dessins animé

Je m'installe Inscrit: 23/05/2005 16:11 Post(s): 136 Karma: 412

Yo !



Je cherche un vieux dessins animé (genre année 80-90 peut-être avant) dans lequel un personnage sème des graines dans un carré d'eau et ça devient des poissons volants ! Et les poissons laissent un genre d'arc en ciel derrière eux.

Comme si il faisait "pousser" des poissons (en mode ultra rapide)



De mémoire il fait "pousser" d'autre truc, mais impossible de me souvenir quoi ... Genre il jette des graines * POUF * des poissons volants. Juste à coté d'autres graines * POUF * un autre truc etc..

