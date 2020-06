Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Atterrissage par vent fort 1 #1

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 13516 Karma: 9244 Y arrivera, y arrivera pas ?



Amazing go-around - May misfortune

Contribution le : Aujourd'hui 12:18:23

alfosynchro Re: Atterrissage par vent fort 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 6968 Karma: 2920 Y est pas arrivé.

Faut dire qu'il était pas très aligné sur la piste.

Contribution le : Aujourd'hui 13:06:13