Tchairo Ajout d'un bouton "Notifier"

Il m'arrive parfois de devoir notifier plusieurs personnes dans un post. Le soucis, c'est que j’utilise le bloc note windows à côté pour lister les personnes que je veux notifier pour ne pas me tromper.



Aussi, il faut faire gaffe à l'orthographe des pseudos. Si tu fais une faute dans le pseudo, il ne sera pas notifié.



J'ai pensé qu'un bouton "notifier" comme celui ci: serait utile.



Il serait placé ici:







Lorsque l'on cliquerait dessus, les pseudos des personnes à notifier s'ajouteraient automatiquement dans la zone de texte en dessous, comme ça par exemple:



Aujourd'hui 14:12:08

shinix Re: Ajout d'un bouton "Notifier"

Sinon il suffit de faire comme sur les 3/4 des forums maintenant, quand tu mets un @ ça te propose des gens à notifier et quand tu commence à taper le pseudo ça fait de l'auto complète.

Aujourd'hui 14:44:41