La K-pop (oui... mais non)

Je poste trop Inscrit: 05/12/2009 15:52 Post(s): 12735 Karma: 2260

Bon, je comptais pas tout regarder, mais suite à mon killstreak d'une vingtaine de séries coréennes sur Netflix, ça m'intéressait un peu. Mention à Terrace House aussi abordée dans la vidéo. J'avais vu l'info sur le suicide et ça m'avait quand même surpris et déçu qu'une émission, qui ait l'air beaucoup moins toxique que le format télé-réalité standard, résulte dans ce cas.



Je connaissais juste le côté "elle doit être bonne et officiellement "célibataire"" et l'incroyable toxicité des fans.

Mais au final c'est du niveau de l'aspect sombre de l'industrie musicale combiné avec l'industrie porno niveau management.



Triste monde.



PS: Je propose qu'on te retire ton titre @Alex333 :-D

Contribution le : Aujourd'hui 17:40:27