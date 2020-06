Index des forums Koreus.com Software et Réseaux Camera Yoosee et cms client Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

J'ai deux caméras ip, fonctionnelles avec yoosee sur mon téléphone.

Fonctionnelles aussi avec un pc win10 pro X64 via CMS client.



Mon second pc, les voyaient jusqu'à il y a un mois environ. (même config, W10pro X64, même version de cms client)



Du jour au lendemain, mon second pc ne veut plus les voir, je peux faire un ping dessus, mais cms client ne les voit plus, j'ai désinstallé, nettoyé registre, viré tout ce qui était cms dans les fichiers, désactivé et réinitialisé le firewall de windows, redémarré, réinstallé.... rien à faire, il ne les voit pas.



Si quelqu'un à une idée, je suis preneur...



